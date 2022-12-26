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Южная Корея официально прокомментировала происходящее на межкорейской границе

Южная Корея официально прокомментировала происходящее на межкорейской границе

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Южная Корея официально прокомментировала происходящее на межкорейской границе. По данным Минобороны страны, на которое ссылаются местные СМИ, всего линию пересекли пять северокорейских беспилотников, один из которых долетел до столицы.

По данным Сеула, Пхеньян задействовал разведывательные средства. Военные назвали проникновение северокорейских дронов провокацией. И в ответ на нарушение границы подняли авиацию, а также открыли предупредительный огонь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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