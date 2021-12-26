В Японии отменили более 100 авиарейсов из-за снегопада

Японию накрыл мощный снегопад. Из-за пурги сейчас не летают самолеты. Уже отменили более ста рейсов.

Больше всего от циклона пострадал северо-запад страны. В некоторых префектурах намело метровые сугробы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.