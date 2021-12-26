В Бельгии школьники должны будут сидеть в масках на уроках

Жесткие меры по борьбе с коронавирусом ввели в Бельгии. Из-за "Омикрона" там решили закрыть кинотеатры, театры и концертные залы. Спортивные матчи проходят без зритилей. В срочном порядке сворачивают работу рождественские ярмарки. Школы досрочно были закрыты на каникулы, а когда откроются, ученики с шести лет должны будут находиться в классах в масках. Сотрудников компаний массово переводят на удаленку. При этом в Бельгии полностью вакцинированы 76% населения, включая детей.

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