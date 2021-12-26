Во Франции впервые зафиксировали более 100 тысяч случаев коронавируса за сутки

В Европе авиакомпании отменяют сотни рейсов из-за масового заражения персонала и возвращают карантинные ограничения. Францию накрывает пятая волна коронавируса. Там впервые зафиксировали более 100 тысяч зараженных за сутки. Два дня назад их было 90. Ситуация стремительно ухудшается из-за штамма "Омикрон". Страна пыталась препятствовать распространению нового штамма, ограничив въезд путешественников из Великобритании, где резкий рост заражений начался еще раньше, но пока безуспешно.

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