В Китае растет количество незавозных случаев коронавируса. Новым очагом стал многомиллионный Сиань. И ситуация, несмотря на строгий локдаун, с каждым днем все хуже. Пока не говорится о том, какой штамм у заболевших. Чтобы сдержать атаку вируса, в городе уже отменили внутренние авиарейсы, ограничили движение поездов и междугороднего транспорта. Жители не могут покидать дома за исключением неотложных случаев. В магазины можно ходить раз в два дня. До этого в Сиане за плохую профилактику коронавируса наказали чиновников. Жесткие меры связаны в том числе и с Олимпиадой в Пекине, которая должна пройти в феврале.

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