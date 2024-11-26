Новости мира: сотрудники компании Volkswagen вышли на протесты в черной одежде

Масштабные протесты прошли в городе Вольфсбург, где находится штаб-квартира Volkswagen. Там буквально "похоронили" компанию. Более 6 тысяч сотрудников вышли на улицы в черной одежде. Они пронесли гроб с названием компании. Все потому, что исполнительный директор подтвердил информацию о закрытии как минимум трех заводов в Германии, а также о массовых увольнениях. Работы лишатся десятки, а то и сотни тысяч человек. Если ситуация не поменяется, то протестующие продолжат подобные акции. Следующая состоится 1 декабря.

Суд США прекратил дело против избранного президента Штатов Дональда Трампа о штурме Капитолия и вмешательстве в электоральные процессы. По правилам расследование не может продолжаться в отношении действующего лидера страны. Второе уголовное дело против Трампа касается нарушений при обращении с секретными документами. Однако дела могут возобновить после того, как президент покинет свой пост.

Курортную Анталью продолжает заметать. Там спасателям удалось найти 70-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу во время непогоды. Вместе с ней были две овцы и курица. Женщина долго не отдавала своих спутников спасателям и сама не хотела уходить из укрытия. Она пряталась под большим деревом. Снегопады в Турции продолжаются уже несколько дней. Мощный циклон обрушился на центральную, восточную и южную части страны.

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