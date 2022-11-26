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Новости мира: Финляндия вернет РФ грузовые вагоны

Новости мира: Финляндия вернет РФ грузовые вагоны

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Новости мира: парад в честь Дня благодарения прошел в Нью-Йорке

Финские уполномоченные органы решили вернуть более 800 российских груженых и порожних вагонов. Ранее они были арестованы из-за санкций. Об этом заявило торговое представительство РФ в Финляндии.

В Абхазии пропала тарелка работы Пабло Пикассо. Раритет принадлежал сухумскому литературно-мемориальному музею Дмитрия Гулиа. Много лет назад писатель Константин Симонов завещал эту тарелку музею вместе с двумя картинами французского художника Фернана Леже.

Эксперты МАГАТЭ завершили миссию на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии. В течение недели мониторили в том числе зону отчуждения, созданную вокруг электростанции после катастрофы в 1986 году. Также инспекторы собрали данные о потребностях станции в обеспечении физической безопасности.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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