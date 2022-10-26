Берлускони стал дедушкой в семнадцатый раз

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони в семнадцатый раз стал дедушкой. Об этом сообщил сам 86-летний политик, выступая в Сенате республики. Прибавление потомства произошло в семье младшего сына Берлускони – Луиджи. Его жена родила второго ребенка, которого назвали Томмазо Фабио.

Берлускони потерял статус сенатора после того, как был признан виновным в мошенничестве. Кроме того, он трижды возглавлял правительство республики. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.