Польские пограничники отбивают атаки мигрантов со стороны Белоруссии

Польские пограничники с большим трудом отбили очередную атаку мигрантов со стороны Белоруссии. Именно через эту страну на территорию Европы пытаются попасть беженцы из Палестины, Ирака и Сирии.

Люди с голыми руками бросаются в атаку на пограничные блок-посты, ломают укрепления, закидывают солдат палками и камнями. Несколько пограничников получили травмы.

По данным польских военных, только за прошедшие сутки было 508 попыток нелегально перейти белорусско-польскую границу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.