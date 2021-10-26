Новости мира: два человека стали жертвами стрельбы в торговом центре в штате Айдахо

Два человека стали жертвами стрельбы в торговом центре в штате Айдахо. Еще четверо были ранены, их жизни, по словам врачей, вне опасности. В полиции рассказали, что подозреваемого удалось найти довольно быстро, но задержать его оказалось непросто. Мужчина начал отстреливаться от полицейских. Тем не менее, его удалось взять живым. По предварительной версии, стрелок действовал в одиночку. Чего он хотел добиться, неизвестно.

Еще семь человек погибли и больше сотни ранены во время очередной серии протестов в Судане. Тысячи людей вышли на улицы в центре столицы после ареста премьер-министра страны, четырех министров и еще нескольких чиновников высокого ранга. Всех их люди в военной форме без опознавательных знаков увезли в неизвестном направлении. По одной из версий, речь идет о военном перевороте, который возглавил один из генералов, который хочет сформировать новое правительство. Те, кто против такого развития событий, попытались организовать акцию протеста, но солдаты открыли по демонстрантам огонь. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Власти Доминиканы усиливают охрану границы с Гаити. Туда направлены дополнительные войсковые отряды. Основная задача военных – не допустить незаконного вывоза бензина в соседнюю страну. Гаити сейчас испытывает серьезную нехватку топлива. На прошлой неделе там закрылись многие заправки, а в столице прошли массовые демонстрации. Считается, что кризис начался из-за вооруженных банд, которые воюют друг с другом и мешают перевозить топливо. Повлияла на ситуацию и общенациональная забастовка, к которой присоединились водители бензовозов. Теперь гаитяне отправляются в соседнюю Доминикану, покупают бензин на местных заправках, везут на родину и перепродают на черном рынке.