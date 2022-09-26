Более 3 тыс человек вышли на митинг в Германии в поддержку "Северного потока – 2"

Почти 3,5 тысячи человек на севере Германии вышли на акцию в поддержку запуска "Северного потока – 2". Демонстрация прошла в Лубмине, где расположен приемный терминал трубопровода.

Митингующие выступили против энергетической политики правительства и потребовали отменить санкции против России. Участники акции надеются, что при запуске газопровода стоимость энергоносителей для немцев стабилизируется.

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