The Lancet распустил группу ученых, выяснявших происхождение COVID-19

Один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet распустил группу ученых, которые занимались исследованием происхождения коронавируса. Коллег заподозрили в ненадлежащих связях. Выяснилось, что ученые сотрудничали с американской организацией EcoHealth Alliance – по сути, партнером Уханьского института вирусологии. Это один из главных пунктов изучения происхождения коронавируса. В журнале посчитали, что от этого может пострадать объективность исследования.

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