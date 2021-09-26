В Германии выбирают нового канцлера. Последние 16 лет эту должность занимала Ангела Меркель. Кто именно сядет в ее кресло, пока предсказать сложно. Согласно опросам, треть избирателей еще не определились с выбором. Наиболее вероятным приемником Меркель называют председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета. По словам политогов, какое-то время он был настроен к России весьма дружелюбно, но во время предвыборной гонки сменил тон. Кроме того, сегодня в Германии должны состоятся выборы в бундестаг. По итогам сформируют правительство на ближайшие четыре года.

В Ницце у дома мэра собрались протестующие. Люди требуют отменить санитарные пропуска. Без них с августа не попасть в кафе, музеи, кинотеатры и другие общественные места во Франции. Толпу недовольных пришлось разгонять слезоточивым газом. Сам мэр города Кристиан Эстрози осудил демонстрантов, подчеркнув, что попытка напасать на его дом говорит о жестокости тех, кто якобы выступает за правое дело. Президент Эмманюэль Макрон ранее не исключил возможности продления действия пропусков после 15 ноября.



В Китае более 10 человек пропали без вести после схода оползня. ЧП случилось на юго-западе страны на стройплощадке в городе Яань. Смещение грунта и горной породы вызвали обильные дожди. На месте работают спасатели. Дороги, ведущие к опасной зоне, перекрыли.

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