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Политика

Мятежники Нигера уточнили, что высылают из страны только посла Франции

Мятежники Нигера уточнили, что высылают из страны только посла Франции

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Нигер высылает посла Франции Сильвена Итте. Он должен покинуть страну в течение 48 часов, заявили мятежники.

Ранее в СМИ появились сообщения о высылке из страны послов США, Германии и Нигерии, но пока такое требование им не выдвинули.

Мятежники уточнили, что у них есть претензии только к Парижу из-за действий, "противоречащих интересам Нигера". Ранее посол Франции отказался встретиться с назначенным мятежниками министром иностранных дел. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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