Неизвестный открыл огонь по посольству Франции в Танзании

В Танзании неизвестный расстрелял здание посольства Франции. На кадрах, попавших в Сеть, видно, что мужчина сначала стреляет в воздух, а после переносит огонь на охранников диппредставительства.

Когда на место ЧП прибыли полицейские, стрелок оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. В перестрелке погибли трое полицейских и один охранник посольства. О мотивах нападавшего пока ничего неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.