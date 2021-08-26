В Афганистане женщинам запретили выходить на улицу. Ранее представители пришедшей к власти группировки "Талибан", которая запрещена в России как террористическая организация, обещали сохранить для женщин гражданские права. Однако рядовые боевики с этим не согласились.

18 августа стало известно о двух случаях расправ над женщинами: террористы убили мать четверых детей за отказ готовить им еду.

После этого лидеры талибов приняли решение запретить женщинам выходить из дома, назвав это временной мерой и пообещав научить боевиков "обращаться с женщинами и разговаривать с ними". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.