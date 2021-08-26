Американская разведка так и не поняла, откуда взялся коронавирус

Американские спецслужбы не смогли выяснить, откуда взялся коронавирус. Провести расследование президент Байден велел еще в мае, но доклад, который ему представили, толком ничего не прояснил.

Сам документ пока засекречен, но по данным ведущих американских СМИ, конкретики в нем немного. Основных версий по прежнему две – мутация вируса при передаче от животного человеку и более скандальная – утечка вируса из китайской лаборатории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.