Около тысячи афганцев получили разрешение на въезд в Россию

Москва разрешила приехать в Россию тысяче афганцев. Об этом сообщили в Центре диаспор Афганистана в России. Отмечают, что это студенты, которые здесь учатся, афганцы с российским гражданством или видом на жительство, а также работники, у которых есть разрешение на трудовую деятельность.

Все они обратились за помощью в посольство ПФ. Они ждут, когда кабульский аэропорт откроется для гражданской авиации. Предполагают, что вывозные рейсы начнутся в сентябре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.