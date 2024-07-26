Новости мира: спортсмены пожаловались на приготовление еды в Олимпийской деревне в Париже

26 июля в Париже стартуют Олимпийские игры. Власти интригуют заявлениями, что церемония открытия всех удивит. Однако спортсмены, которые приехали в Париж, пожаловались, что мясо подают практически в сыром виде, а в ресторанах не хватает курицы и яиц. Много жалоб зафиксировали и на безопасность. Так, был ограблен микроавтобус сборной Австралии по велоспорту. Неизвестные разбили окна и украли личные вещи, в том числе экипировку. Личных вещей недосчитались и члены сборной Аргентины по футболу.



Тем временем лесные пожары бушуют на западном побережье США. Площадь возгораний в Америке насчитывает более тысячи квадратных километров. Жителей эвакуируют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

