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26 июля, 07:45

В мире

Новости мира: спортсмены пожаловались на приготовление еды в Олимпийской деревне в Париже

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26 июля в Париже стартуют Олимпийские игры. Власти интригуют заявлениями, что церемония открытия всех удивит. Однако спортсмены, которые приехали в Париж, пожаловались, что мясо подают практически в сыром виде, а в ресторанах не хватает курицы и яиц. Много жалоб зафиксировали и на безопасность. Так, был ограблен микроавтобус сборной Австралии по велоспорту. Неизвестные разбили окна и украли личные вещи, в том числе экипировку. Личных вещей недосчитались и члены сборной Аргентины по футболу.

Тем временем лесные пожары бушуют на западном побережье США. Площадь возгораний в Америке насчитывает более тысячи квадратных километров. Жителей эвакуируют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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