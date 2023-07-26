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В мире

Белый дом объяснил агрессивность собаки Байдена стрессовой обстановкой

Белый дом объяснил агрессивность собаки Байдена стрессовой обстановкой

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Оппоненты президента США Джо Байдена увидели коррупционную составляющую в поведении собаки американского президента. Они считают, если бы животное принадлежало не президенту, а кому-то другому, то собаку давно усыпили бы.

В течение двух лет овчарка главы Белого дома регулярно нападает на сотрудников личной охраны президента. Офицеры жалуются на серьезные травмы от укусов, агрессивный лай и рычание в резиденции.

Пресс-секретарь Белого дома объяснила агрессивность четвероногого стрессовой обстановкой в резиденции и сообщила, что укусы животных приравниваются к производственным травмам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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