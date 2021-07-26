В Торонто йоркширский терьер спас хозяйку от койота

В канадском Торонто йоркширский терьер спас хозяйку от койота. Дикое животное напало на них во время прогулки.

10-летняя Лили побежала, выронив поводок, а ее собака стала отбиваться от койота, встав между ним и хозяйкой. Позднее на улицу вышел сосед Лили, который прогнал дикое животное.

Собака получила около восьми крупных ран, ей потребовалась операция. Жители Торонто признали пса местным героем и собрали для хозяев более десяти тысяч долларов, чтобы те смогли оплатить все ветеринарные счета. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.