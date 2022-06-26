Новости мира: засуха в Милане и пожар на пароме "Ангара" в Японии

Из-за засухи в Милане отключат все уличные фонтаны по распоряжению мэра города. Исключениями станут питьевые фонтаны и территории, где есть животный и растительный мир.

Паром "Ангара", на котором находились 25 русских моряков, загорелся у берегов Японии. Судно перевозило автомобили, один из которых и вспыхнул. Экипаж удалось спасти, пострадавших нет.

Автомобиль сбил пешеходов в Бруклине. Водитель пытался скрыться от полицейских. В результате ДТП один человек погиб. Еще четверых пострадавших, среди которых и восьмилетний мальчик, доставили в больницу.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.