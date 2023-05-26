Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 21:45

В мире

Власти Мексики подняли уровень опасности из-за активности вулкана Попокатепетль

Власти Мексики подняли уровень опасности из-за активности вулкана Попокатепетль

В США разгорелся скандал, связанный с делом об убийстве Джорджа Флойда

Албанские силовики поменяли флаг Сербии на флаг Косово в администрации Зубин-Потока

Новости часа: ЦБ РФ опроверг установку требований к первоначальному взносу по ипотеке

Эксперты рассказали, в какие страны можно будет улететь транзитом через Грузию

Новости часа: Гознак сообщил о готовности к выпуску биометрических загранпаспортов

Президент Грузии раскритиковала правительство за возобновление прямых рейсов с РФ

Столкновения албанского спецназа и сербов произошли в Косове

"Актуальный репортаж": специалисты рассказали о тихоокеанском тайфуне "Мавар"

Дверь самолета южнокорейской авиакомпании распахнулась перед заходом на посадку

Власти Мексики подняли уровень опасности из-за вулкана Попокатепетль. Это один из самых крупных и активных вулканов на территории страны.

Он находится всего в 50 километрах от столицы и извергается уже несколько дней. Миллионы жителей предупредили о необходимости подготовиться к эвакуации. Из-за выбросов пепла приостановил работу аэропорт города Пуэбла. Школьников перевели на онлайн-обучение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика