Власти Мексики подняли уровень опасности из-за активности вулкана Попокатепетль

Власти Мексики подняли уровень опасности из-за вулкана Попокатепетль. Это один из самых крупных и активных вулканов на территории страны.

Он находится всего в 50 километрах от столицы и извергается уже несколько дней. Миллионы жителей предупредили о необходимости подготовиться к эвакуации. Из-за выбросов пепла приостановил работу аэропорт города Пуэбла. Школьников перевели на онлайн-обучение.

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