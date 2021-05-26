В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

В Бразилии нашли новый штамм коронавируса, который распространяется стремительно. Откуда он, ученым пока неизвестно, но за несколько дней мутация разнеслась по Сан-Паулу и Порту-Феррейре. В стране преобладает другой местный штамм наравне с "британским". Теперь специалистам предстоит выяснить, какие угрозы несет новый вид.

В Южной Корее готовы частично снять ограничения по COVID-19, но только для привитых. Те, кто получил первую дозу вакцины, будут освобождены от масок с июля. Полностью привитым разрешат посещать массовые мероприятия. С 1 июня снимут и ограничение и на семейные встречи. По закону, максимум на них должны присутствовать 8 человек, но это при условии, что родственники непривиты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.