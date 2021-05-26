Новости мира: в Колумбии протестующие против налоговой реформы сожгли дворец правосудия

В Колумбии манифестанты сожгли дворец правосудия в городе Тулуа. Министр юстиции страны назвал такие действия протестующих терроризмом. Он расценил это как попытку посеять страх и хаос среди колумбийцев. Потушить огонь в здании суда пожарные не смогли – к нему было невозможно проехать из-за скопления людей. Протесты в стране начались еще месяц назад. Недовольство людей вызвала налоговая реформа. Оно не стихает до сих пор, несмотря на то, что президент страны публично отказался от идеи повышать налоги.

Из низменных районов Индии эвакуировали десятки тысяч людей. На восточное побережье страны надвигается сильный шторм. Всему виной циклон "Яас". Порывы ветра, по прогнозам синоптиков, будут достигать 177 километров в час. При этом местные жители еще не отошли от циклона "Тауктае", который обрушился на страну неделю назад. Он забрал жизни сотни людей.

Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским кораблем у побережья Хоккайдо. В результате крушения трое японских рыбаков погибли, еще троих вытащили из воды живыми. Отмечается, что столкновение произошло в условиях плохой видимости.

В Миннеаполисе неизвестный открыл стрельбу во время памятных мероприятий по случаю годовщины гибели Джорджа Флойда. Под обстрел попал журналист, он услышал около 30 выстрелов. Одна пуля попала в витрину. Известно об одном пострадавшем. Тем временем президент США Джо Байден встретился с родственниками Флойда. Во время разговора глава белого дома подчеркнул, что расизм разделяет американцев. Родственники Флойда в свою очередь рассказали, что увидели, как сильно президент переживает за проблемы афроамериканцев.

Бразильские ученые выявили новый штамм коронавируса. По данным исследований, он уже стремительно распространяется по стране. Происхождение "бразильского" штамма, он же "вариант P4", пока неизвестно, и неясно, опаснее ли он ранее изученных, но уже подтверждена фантастическая способность нового штамма к распространению. Поэтому ученые говорят о необходимости узнать о новом вирусе как можно больше и как можно скорее.