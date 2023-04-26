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26 апреля, 19:45

В мире

В США журналист осудил коллег за то, что они замалчивают теракт на "Северных потоках"

В США журналист осудил коллег за то, что они замалчивают теракт на "Северных потоках"

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Американский журналист Хосе Вега пристыдил коллег за то, что они замалчивают теракт на "Северных потоках". 26 апреля он посетил панельную дискуссию Колумбийского университета для профессиональных журналистов.

На встрече присутствовали редакторы таких крупных изданий, как The New York Times, Washington Post, Los Angeles Times и Reuters. Вега обратился к ним и спросил, почему они публикуют фальшивые истории якобы из секретных документов Пентагона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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