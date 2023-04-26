Новости мира: во французском городе Гренобле сожгли чучело с лицом Макрона

Во французском городе Гренобле избили и сожгли чучело с лицом президента страны Эммануэля Макрона. Акции против пенсионной реформы в стране не прекращаются. Попытка властей ввести запрет на демонстрации и даже на шумное поведение на улицах ни к чему не привела. Недовольные французы изобретают новые формы протеста. Кроме сжигания чучел Макрона, в последние дни в моду вошли шествия с пустыми кастрюлями и сковородками. Таким образом демонстранты намекают, что реформы правительства приведут страну к голоду.

Тысячи жителей Индонезии были вынуждены покинуть свои дома. Людям пришлось перебираться на ближайшие возвышенности из-за сильного землетрясения, которое могло вызвать цунами. Больше всего пострадал остров Ментавай. Там частично обрушилось здание больницы. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. В район стихийного бедствия уже прибыли спасатели.



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