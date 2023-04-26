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В мире

Римская полиция разогнала демонстрантов, недовольных сотрудничеством Италии с Украиной

Римская полиция разогнала демонстрантов, недовольных сотрудничеством Италии с Украиной

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В Риме и Турине полиция жестко разогнала демонстрантов, недовольных сотрудничеством Италии с украинским режимом. Протестующие требовали прекратить отправку в Киев денег и оружия. В ответ полицейские достали дубинки и баллоны со слезоточивым газом.

Столкновения продолжались всю ночь. По данным местных СМИ, итальянский бюджет на поставках оружия ВСУ сократился на полтора миллиарда евро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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