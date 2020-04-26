Как пандемия изменила мир?

В Италии идет седьмая неделя карантина: выходить из дома можно только в магазин по одному человеку и на работу. Этот режим должны отменить через 10 дней.

С завтрашнего дня в стране начинают делать тесты на антитела в городах-очагах распространения инфекции. Первым делом их пройдут врачи и медсестры, затем полицейские, энергетики и транспортники. В Италии сейчас 195 351 зараженный. Новых случаев на сегодня нет.

В Германии снизился рост новых случаев заражения, выздоровевших становится больше. Однако в руководстве страны такую ситуацию назвали лишь промежуточным успехом и призвали жителей быть готовым к длительным ограничениям.

Будут ли какие-то послабления, станет понятно не раньше 6 мая. Сейчас в Германии больны более 156,5 тысячи человек.