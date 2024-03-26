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26 марта, 15:45

В мире

Новости мира: лондонский суд вынес решение в пользу Джулиана Ассанжа

Новости мира: лондонский суд вынес решение в пользу Джулиана Ассанжа

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Во вторник, 26 марта, лондонский суд вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Теперь он продолжит оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Правительству штатов дали три недели, чтобы предоставить гарантии насчет прав обвиняемого, в том числе отсутствия риска смертной казни. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США.

Губернатор Мэриленда ввел режим ЧС в связи с обрушением моста в Балтиморе. Он также заявил, что для ликвидации последствий потребуются федеральные силы. По данным на вечер 26 марта, в воду могли упасть 20 человек, их разыскивают. Мост рухнул после того, как в него врезался контейнеровоз. Судно загорелось и пошло ко дну, пролеты моста также начали падать в воду. На месте ЧП обнаружили разлив дизельного топлива.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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