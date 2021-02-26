Президент Армении провел встречу с представителями парламентских фракций

Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с представителями парламентских фракций. Обсудили ситуацию в стране, а также то, как ее можно решить.

С четверга там с новой силой вспыхнуло недовольство премьер-министром, люди требуют отставки Никола Пашиняна. После массовых митингов некоторые активисты разбили палатки у парламента и остались на улице на ночь. В пятницу шествия возобновились.

Чем конкретно недовольны активисты, как выглядит столица Армении и не опасно ли там быть туристам? ​​Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.