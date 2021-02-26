Регулятор США мог знать о проблемах с двигателями Boeing – СМИ

Федеральное управление гражданской авиации США на протяжении нескольких лет знало о проблемах с двигателями Boeing 777 и при этом не запрещало эксплуатацию лайнера. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Это стало известно после очередного ЧП. На минувших выходных у самолета Boeing 777 загорелся двигатель, оторвалась его обшивка, которая упала на жилой район. В результате никто не пострадал, а самолет благополучно совершил аварийную посадку.

Boeing рекомендовал всем авиакомпаниям мира не использовать модель с такими двигателями. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.