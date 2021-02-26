Сторонники оппозиции прибывают в палаточный лагерь в центре Еревана

В Ереване сторонники оппозиции прибывают в палаточный лагерь в центре города. Около 200 человек ночевали у здания парламента. Они требуют отставки премьера.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства. В своем заявлении они подчеркнули, что премьер-министр и правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации.

После этого Пашинян освободил от должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки. Также он созвал своих сторонников у здания правительства на площади Республики. Выступая перед ними, он заявил, что его отставка не решит проблему.

Однако премьер назвал условие своего ухода с поста. Пашинян заявил, что вопрос его отставки должен решить только народ. Он добавил, что оппозиции была предложена возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но они этим воспользовались, чтобы радикализировать ситуацию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.