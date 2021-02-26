В США щенок сорвал прямой эфир ведущему прогноза погоды

Как сделать репортаж о заморозках более теплым, теперь знает ведущий прогноза погоды в США. В штате Вирджиния во время прямого включения в кадр ворвался щенок. И был так мил, что обескуражил даже профессионала.

Ведущий не смог сдержать эмоций и бросился к малышу, пошутив: "Забудьте о людях, с которыми мы говорили ранее. Я хочу узнать все об этой собаке." Как выяснилось, за непоседой не уследила хозяйка и он перемахнул через ограду навстречу телевизионной славе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.