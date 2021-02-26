Новости мира: Париж из-за коронавируса могут закрыть на три недели

В Париже готовятся к ужесточению антиковидных мер. В ближайшее время во французской столице могут ввести жесткий локдаун и запретить въезд в город и выезд из него на три недели. Подобные меры уже приняты на Лазурном берегу. Ситуация с коронавирусом во Франции продолжает ухудшаться. За сутки там выявили 25 тысяч новых случаев COVID-19. Причем у половины новых пациентов обнаружен так называемый "британский" штамм коронавируса.

В Израиле обсуждают видео с участием человека, похожего на Биньямина Нетаньяху. Впрочем, не исключено, что в ролике действительно снялся сам израильский премьер. По сюжету он вступает в острую дискуссию с ковидоскептиками и призывает их прививаться от коронавируса и не верить мифам про чипирование и страшные побочные эффекты.

МИД РФ опубликовал кадры возвращения российских дипломатов из Северной Кореи на родину. Железнодорожное сообщение в КНДР из-за коронавируса приостановлено, поэтому часть пути сотрудникам дипмиссии пришлось преодолеть на дрезине, которую им самим же пришлось толкать.

Власти США оштрафовали компанию Boeing более чем на 6,5 миллиона долларов. Производители авиалайнеров не выполнили требования американского авиарегулятора по повышению мер безопасности полетов. Несколькими днями ранее сам Boeing рекомендовал авиакомпаниям приостановить использование самолетов модели 777 из-за низкой надежности двигателей.