Новости мира: жители Техаса выступили против миграционной политики Байдена

В американском штате Техас жители выступили против президента Джо Байдена и его администрации. По мнению жителей штата, американские власти не контролируют поток мигрантов и не следят за безопасностью границы. Их поддерживают еще 25 штатов. По состоянию на 26 января, нацгвардия Техаса держит под контролем крупнейший пропускной пункт.

Лесные пожары охватили Колумбию – по всей стране зафиксированы более 30 очагов. Известно, что огонь подходит вплотную к городам, власти не справляются с тушением и просят помощи у других государств и ООН. Пожары в Колумбии могут продлиться еще около двух месяцев из-за жаркой и сухой погоды.

Французские фермеры обокрали магазин в коммуне на юге страны. Ранее протестующие закидали навозом административное здание в префектуре Анжен, а также обещали устроить блокаду Парижа и перекрыть все крупные дороги к столице. Фермеров не устраивают падение доходов и рост импорта продукции с Украины.

Бразилия начнет централизованную вакцинацию от лихорадки денге первой в мире. Ее проведут более чем в 500 муниципалитетах, прививки будут делать подросткам от 10 до 14 лет. Власти уже закупили 5 миллионов доз вакцины.

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