В американском Техасе выступили против миграционной политики Байдена

В американском штате Техас жители выступили против президента США Джо Байдена и его администрации. Люди считают, что власти не контролируют поток мигрантов и не следят за безопасностью границы. Их поддерживают еще 25 штатов.

Нацгвардия Техаса держит под контролем крупнейший пропускной пункт. Байден дал Техасу 24 часа, чтобы оставить пограничные патрули и передать их федеральному правительству. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.