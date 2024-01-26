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26 января, 14:45

В мире

В американском Техасе выступили против миграционной политики Байдена

В американском Техасе выступили против миграционной политики Байдена

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В американском штате Техас жители выступили против президента США Джо Байдена и его администрации. Люди считают, что власти не контролируют поток мигрантов и не следят за безопасностью границы. Их поддерживают еще 25 штатов.

Нацгвардия Техаса держит под контролем крупнейший пропускной пункт. Байден дал Техасу 24 часа, чтобы оставить пограничные патрули и передать их федеральному правительству. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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