Не менее 157 человек погибли из-за аномальных холодов в Афганистане Дело в том, что жители государства переживают одну из самых тяжелых зим за последние 15 лет. В январе температура в некоторых районах опустилась до -35 градусов. Ситуацию осложнил мощный снегопад.

Большинство жителей не могут согреться своими силами. К ситуации подключилась ООН. В Афганистан отправлены одеяла и обогреватели примерно для 500 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.