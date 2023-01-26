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Япония провела запуск ракеты-носителя с новым спутником-шпионом на борту

Япония провела запуск ракеты-носителя с новым спутником-шпионом на борту

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Япония провела успешный запуск ракеты-носителя с новым спутником-шпионом на борту. Старт с космодрома Танэгасима на юго-западе страны транслировали в прямом эфире.

Аппарат должен вывести на орбиту новый разведывательный спутник IGS-Radar 7 производства японской компании. Это часть государственной программы запуска разведывательных спутников. Ее главная цель – обеспечить независимость Токио в получении спутниковой информации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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