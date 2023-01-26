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Акция против отправки немецких танков на Украину прошла в Мюнхене

Акция против отправки немецких танков на Украину прошла в Мюнхене

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Акция против отправки немецких танков на Украину прошла в Мюнхене. Жители Германии оказались недовольны решением своих властей: сотни людей вышли на протест на улицы немецкого города.

Демонстранты прошли по городу за группой барабанщиков до центральной площади перед ратушей. Активисты считают, что подобные военные поставки лишь усугубляют конфликт на Украине и не способствуют мирному урегулированию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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