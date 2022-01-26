Мощный снегопад обрушился на Израиль

Мощная зимняя буря обрушилась на Израиль. Снегопад прошел в Иерусалиме и на севере страны.

А в Тель-Авиве идут проливные дожди. У побережья страны бушует шторм. По данным местных СМИ, шоссе, соединяющее Тель-Авив с Иерусалимом, перекрыто для движения в обоих направлениях из-за гололеда.

Общественный транспорт на территории иерусалимского муниципального округа остановлен, кроме трамваев. Городские власти отменили занятия для школьников. По прогнозам синоптиков, непогода в Израиле продлится до выходных. Метеорологи опасаются возможных наводнений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.