Первые после снежного коллапса рейсы вылетели из Стамбула в Москву

В среду, 26 января, в Москву вылетел первый с начала снежного коллапса в Стамбуле рейс. Еще один самолет готовится к отправке. Ситуация в стамбульском аэропорту постепенно возвращается в норму.

В общей сложности из-за снегопада в турецком городе застряла почти тысяча россиян. Людям приходилось спать на лавочках в зале ожидания, а также на полу.

Персонал аэропорта раздавал желающим бутерброды и воду. Российская транспортная прокуратура начала проверку на предмет нарушений условии пассажирских перевозок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.