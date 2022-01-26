Москвичам рассказали о событиях в мире

США и НАТО не будут размещать войска на Украине. По словам генсека Альянса Столтенберга, стране помогут "с возможностями для самообороны", однако боевые подразделения туда направлять не собираются. В Белом Доме также заявили, что у президента США Джо Байдена нет ни намерений, ни желания отправлять войска на Украину.

При этом Штаты готовят новые грузы с оружием. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби. 25 января на Украину прибыла очередная партия, в нее вошли, по некоторым данным, 300 противотанковых комплексов. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что такие поставки могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем.



Скотленд-ярд взялся за расследование вечеринок в резиденции Бориса Джонсона. Праздники, их еще называют "винными пятницами", организовывали во время локдауна. Сам Джонсон неоднократно заявлял, что он тут не причем, однако недавно стало известно, что в июне он отметил свой день рождения в большой компании, хотя тогда действовало правило "больше шести не собираться". Ситуация усугубилась, когда выяснилось что одна из вечеринок прошла прямо накануне похорон принца Филиппа. Тогда вся страна была в трауре, а королева Елизавета II была вынуждена сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмину пришлось извиняться перед королевской семьей.

В Канаде бунтуют дальнобойщики. Сотни фур направляются в столицу страны Оттаву, чтобы выразить недовольство антиковидными мерами. Это называют "конвой свободы". На дорогах грузовики приветствуют сторонники, люди машут флагами и выражают поддержку.

В январе правительство начало требовать, чтобы все водители, которые едут из США в Канаду, были вакцинированы. Противники этой идеи говорят, что дальнобойщики находятся одни в кабине, по сути они изолированы, и ни с кем не пересекаются.

Элтон Джон заразился коронавирусом. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram. Ему пришлось перенести некоторые концерты. 74-летний артист извинился перед фанатами и рассказал, что болезнь протекает легко, он полностью вакцинирован, а недавно сделал бустерную прививку. В сентябре 2018 года сэр Элтон Джон объявил о начале последнего в своей карьере мирового концертного тура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.