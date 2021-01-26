Вызванные комендантским часом беспорядки вновь вспыхнули в городах Нидерландов

В Нидерландах прокатилась новая волна протестов против антиковидных ограничений. Беспорядки начались еще в выходные.

А накануне в нескольких крупных городах демонстранты снова устроили погромы. Протестующие громили витрины и закидывали полицейских петардами.

В ответ стражам порядка пришлось применить водометы и слезоточивый газ. Сотни человек задержаны. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.