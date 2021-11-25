Гражданина КНДР приговорили к смертной казни за перепродажу копий "Игры в кальмара"

Гражданина Северной Кореи приговорили к смертной казни за незаконную перепродажу копий сериала "Игра в кальмара".

По версии следствия, мужчина скачал себе все серии, находясь в Китае, а позднее записывал сериал на флешки и продавал их соотечественникам. Среди покупателей оказались несколько школьников, которых родители застукали за просмотром.

Одного молодого человека приговорили к пожизненному сроку, других – к пяти годам каторги, а руководство школы и классный руководитель приговорены к принудительным работам на угольных шахтах в отдаленных районах страны.

В этом году в Северной Корее приняли закон, по которому можно расстреливать граждан за распространение, просмотр или хранение фильмов и книг из Южной Кореи и США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.