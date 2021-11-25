В Австралии слепой мотоциклист получил водительские права. Для этого 32-летний мужчина попросил помощи у друга, который сидел рядом и давал водителю указания через встроенные в их шлемы микрофон и наушники.

С какой скоростью ехать и как тормозить, мотоциклист решал сам. Пока что таким образом друзья передвигаются только по грунтовому велосипедному треку, но собираются в будущем прокатиться по городским улицам и стать полноценными участниками дорожного движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.