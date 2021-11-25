В Италии объявили о введении нового вида санитарных пропусков. Они получили название Super Green Pass. Их будут выдавать жителям регионов, где ситуация с COVID-19 относительно спокойная.

С таким документом можно будет посещать спектакли, концерты, стадионы, ночные клубы, а также бары и рестораны. Параллельно власти ужесточают правила вакцинации. Скоро она станет обязательной еще для нескольких профессий, а именно – для военных, полицейских, административного персонала и медиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.