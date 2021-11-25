Новости мира: итальянские таксисты объявили общенациональную забастовку

Итальянские таксисты объявили общенациональную забастовку. Они недовольны агрегаторами из-за которых поездки становятся все дешевле, и водители не могут зарабатывать такие же деньги, как прежде. Таксисты требовали запретить работу в Италии транснациональных компаний, связанных с такси. Акция стала второй за последнее время: в конце октября около 200 митингующих пришли к министерству экономического развития.



Эстония достроила забор на границе с Россией. Общая длина ограждения около 100 километров. Это чуть меньше трети всей протяженности российско-эстонской границы. Забор возвели там, где чаще всего случаются незаконные пересечения границы.

Первая женщина премьер-министр в истории Швеции ушла в отставку в первый же день своей работы. Магдалена Андерссон очень сильно расстроилась из-за демарша, который устроила в парламенте партия зеленых. Ее депутаты вышли из правительственной коалиции. Из-за этого кабинету министров не удалось провести через парламент свой проект бюджета страны. Андерсон психаунла и решила незамедлительно покинуть свой пост. Теперь депутатам предстоит выбрать нового премьера.

Космическое агентство NASA испытало новую систему защиты Земли от астероидов. Специальный зонд отправили на встречу астероиду Дидим, который вращается вокруг солнца. Осенью 2022 года они должны столкнуться на скорости 24 тысячи километров в час, после чего траектория полета астероида изменится. На орбиту зонд вывели с помощью ракеты Falcon 9. Кроме того, Пентагон объявил о реорганизации подразделения по слежению за НЛО. Там подчеркнули, что уделяют особое внимание информации о вторжении неизвестных летающих объектов в воздушное пространство.

Более 40 человек задержаны полицией в Стамбуле на акции против финансовой политики властей. Люди, недовольные резким падением курса турецкой лиры, которая с начала года подешевела на 70%, вышли на улицы с требованием отправить правительство в отставку. Накануне Главное управление безопасности Турции выявило 270 аккаунтов в соцсетях, через которые распространялись призывы участвовать в протестах. Против их владельцев возбудили уголовные дела.