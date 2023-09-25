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25 сентября, 07:30

В мире

Болельщики устроили беспорядки на стадионе в Амстердаме

Болельщики устроили беспорядки на стадионе в Амстердаме

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В Амстердаме фанаты футбольного клуба "Аякс" устроили беспорядки на стадионе. Болельщики были недовольны игрой своей команды, которая проигрывала принципиальному сопернику "Фейенорду" со счетом 0:3. Фанаты забросали "Йохан Кройф арену" фаерами и принялись громить трибуны.

Главному арбитру матча пришлось остановить игру и передать ситуацию в руки полицейских. Возобновлять игру не стали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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