Болельщики устроили беспорядки на стадионе в Амстердаме

В Амстердаме фанаты футбольного клуба "Аякс" устроили беспорядки на стадионе. Болельщики были недовольны игрой своей команды, которая проигрывала принципиальному сопернику "Фейенорду" со счетом 0:3. Фанаты забросали "Йохан Кройф арену" фаерами и принялись громить трибуны.

Главному арбитру матча пришлось остановить игру и передать ситуацию в руки полицейских. Возобновлять игру не стали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.