В Амстердаме на улицы вышли протестующие против поставок оружия Киеву. Надписи на плакатах призывали восстановить мир на Украине и прекратить снабжать режим украинского президента Владимира Зеленского вооружениями стран НАТО.

Как сообщили в российском посольстве в Нидерландах, страна уже передала Украине военную помощь почти на два миллиарда евро. Туда входят тяжелые вооружения, средства ПВО, стрелковое оружие и боеприпасы. Также Нидерланды финансировали закупки танков Leopard.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.