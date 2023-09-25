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25 сентября, 07:15

Политика

Митинг против поставок оружия на Украину прошел в Амстердаме

Митинг против поставок оружия на Украину прошел в Амстердаме

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В Амстердаме на улицы вышли протестующие против поставок оружия Киеву. Надписи на плакатах призывали восстановить мир на Украине и прекратить снабжать режим украинского президента Владимира Зеленского вооружениями стран НАТО.

Как сообщили в российском посольстве в Нидерландах, страна уже передала Украине военную помощь почти на два миллиарда евро. Туда входят тяжелые вооружения, средства ПВО, стрелковое оружие и боеприпасы. Также Нидерланды финансировали закупки танков Leopard.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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